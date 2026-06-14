Україна: Перша ліга

Валерій Чорний продовжить роботу у клубі на іншій посаді.

Чернігів на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Валерія Чорного.

Причинами такого несподіваного рішення називаються сімейні обставини 43-річного фахівця.

"Моє рішення продиктоване кількома причинами, але головна з них — сімейні обставини. Після довгих роздумів я зробив вибір на користь своєї родини, яка багато років підтримувала мене, але водночас постійно відчувала мою відсутність поруч.

Я щиро сподіваюся, що це рішення піде на користь не лише мені та моїй сім’ї, а й клубу. Клубу, з яким ми пройшли великий шлях — від аматорського футболу до фіналу Кубка України. Клубу, з яким пережили безліч емоцій, що назавжди залишаться у моєму серці. Від перших матчів на професійному рівні до бронзових нагород Другої ліги. Від болючого вильоту з Першої ліги до яскравого повернення. І, звичайно, до незабутнього кубкового шляху цього сезону.

Увесь цей час я відчував підтримку керівництва клубу та наших неймовірних уболівальників. За це я безмежно вдячний. Дякую долі та ФК Чернігів за можливість працювати з чудовими футболістами, багато з яких стали для мене справжніми друзями.

Особлива подяка моєму тренерському штабу — команді професіоналів і людей, з якими ми разом пройшли цей шлях. Я хочу сказати клубу, який дав мені шанс проявити себе у професійному футболі, не прощавай, а до зустрічі. Я залишаю посаду головного тренера, але моє серце назавжди залишиться тут — у ФК Чернігів. З величезною любов’ю та повагою до всіх, хто є частиною нашого клубу. До зустрічі!", — сказав Чорний.

Чорний очолив "тигрів" у квітні 2021 року — під його керівництвом команда провела 127 матчів — 45 перемог, 28 нічиїх та 54 поразки при різниці м'ячів 161:182.

Разом із Чорним Чернігів завоював брозові медалі Другої ліги у сезоні-2024/25, після чого зберіг місце у Першій лізі, фінішувавши на 13 місці, а також дійшов до історичного фіналу Кубка України, де "тигри" поступилися Динамо (1:3).

Також наголошується, що Чорний продовжить роботу у клубі на посаді спортивного директора.