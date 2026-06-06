Україна: Перша ліга

Молодий форвард клубу увійшов до керівництва команди з Петрового.

Інгулець оголосив про кадрові зміни в керівній структурі клубу. Посаду віцепрезидента отримав 19-річний Олександр Поворознюк — син президента клубу Олександра Поворознюка.

Про призначення повідомила пресслужба Інгульця, зазначивши, що клуб продовжує розвивати власну структуру та залучати до роботи молоде покоління.

У заяві клубу наголосили, що сьогодні Інгулець є не лише професійною командою, а й платформою для розвитку молодих талантів, які прагнуть працювати на благо клубу та досягати результатів як на футбольному полі, так і за його межами. Також у клубі підкреслили важливість спадкоємності поколінь та заявили про намір і надалі розвивати інфраструктуру й реалізовувати амбітні спортивні цілі.

Цікаво, що Поворознюк-молодший поєднуватиме адміністративну діяльність із футбольною кар'єрою. Він є нападником Інгульця та впродовж першої частини сезону чотири рази потрапляв до заявки основної команди на офіційні матчі.

Втім, дебютувати на професійному рівні у складі головної команди форвард поки що не встиг. Незважаючи на це, тепер він став одним із наймолодших функціонерів українського футболу, отримавши керівну посаду у віці лише 19 років.