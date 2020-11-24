Украина: Первая лига

Матч одесситов против луцкой Волыни был перенесен.

Игроки Черноморца перед матчем с Сумами, фото ФК Черноморец Одесса

Игроки Черноморца перед матчем с Сумами, фото ФК Черноморец Одесса

Как сообщает официальный сайт одесского Черноморца, клуб получил извещение от администрация Профессиональной футбольной лиги Украины о решении организации перенести матч 15-го тура Первой лиги между "моряками" и луцкой Волыни.

Причиной данного решения назван факт заражения 17-и футболистов одесской команды коронавирусом COVID-19, которые присоединились в списке недоступных для тренерского выбора к еще пяти травмированным исполнителям.

Таким образом, изначально запланированная на среду, 25 ноября, игра на стадионе Черноморец была перенесена на более поздний срок.

Напомним, что ранее у игроков Прикарпатья тесты на данный коронавирус показали 25 положительных результатов.