Україна: Друга ліга

В'ячеслав Богодєлов отримав фінансове покарання у розмірі понад 11 тисяч гривень та публічно висловив своє обурення, заявивши, що ніколи не чув чисто української мови.

Тренер воротарів футбольного клубу Діназ Вʼячеслав Богодєлов опинився в центрі гучного скандалу. Фахівця офіційно оштрафували за використання російської мови під час навчально-тренувального процесу. Про застосування фінансових санкцій Богодєлов повідомив особисто на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши фотографію документа із сумою штрафу — 11 426 гривень.

У своєму дописі наставник голкіперів не приховував емоцій та відверто розкритикував рішення про штраф. Він апелював до свого багаторічного досвіду спілкування російською та згадав військових.

"Мене сьогодні оштрафували, тіпа за російську мову, на тренуваннях! Перше питання. Якщо я 50 років розмовляв на російський — те нікого не бентежило? Друге. Я приймаю тільки чисто українську мову. На моїй пам'яті нею розмовляли тільки в Ірландії та Канаді. Все. Я ніколи не чув чисто української мови. Тому дякуємо вам, громадським діячам, за вашу сумлінність!

Але… Коли я їздив на Запорізький напрямок, там ніхто з хлопців не приділяв тому увагу. Якби ви були б трошки розумніші, то розуміли б, не всі ті, хто розмовляє російською мовою — зрадник!!! Але, якщо хочете, то ваше право!!! В мене є рішення цієї проблеми", — написав Богодєлов.

Додатково в коментарях під постом фахівець висловився і щодо фінансового тягаря цього рішення в умовах війни: "Класно, почути купу вибухів, і завтра зранку йти виплачувати державі гроші".

Станом на зараз футбольний клуб Діназ та Уповноважений із захисту державної мови не робили офіційних заяв щодо цього інциденту.

Команда В'ячеслава Богодєлова наразі виступає у Другій лізі України. Новий сезон Діназ розпочав із результативної виїзної нічиєї проти команди Дністер (3:3). Свій наступний поєдинок вишгородський колектив має провести в суботу, 8 серпня, проти стрийської Скали 1911.

Нагадаємо, 56-річний український тренер, у минулому — професійний футболіст. Захищав кольори низки відомих українських клубів, зокрема харківського Металіста, житомирського Полісся, донецького Металурга, полтавської Ворскли та тернопільської Ниви.

Після завершення виступів на полі працював з голкіперами в юнацьких збірних України різних вікових категорій, а також у структурі київського Динамо.Крім роботи у ФК Діназ, очолює власну приватну академію Evolution Football Academy.