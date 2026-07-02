Україна: Друга ліга

Причиною зняття команди стала низка фінансових факторів для виступів у Другій лізі.

Ужгород на своєму офіційному сайті оголосив про зупинення професійної діяльності на сезон-2026/27.

"До уваги вболівальників та поціновувачів українського футболу.

Футбольний клуб Ужгород оголошує про призупинення професійної діяльності на сезон 2026/27. У зв’язку з низкою причин фінансового характеру керівництво ухвалило непросте рішення тимчасово перервати виступи на всеукраїнському рівні.

Щиро дякуємо кожному, хто був поруч із нами протягом останніх двох років, приходив на стадіон або стежив онлайн. Ваша підтримка, емоції та віра стали невід’ємною частиною нашої історії. Висловлюємо вдячність гравцям, тренерському штабу, адміністративно-менеджерському персоналу, партнерам, фанатам і всім, хто був частиною великої сімʼї.

Водночас футбольна школа Ужгорода з новим імпульсом продовжить свою роботу, виховуючи нове покоління спортсменів і розвиваючи футбольне майбутнє краю. Будемо докладати всіх зусиль, щоб якнайшвидше розв’язати нагальні питання, щоб вже наступного року повернутися до участі у змаганнях під егідою ПФЛ.

Ми не прощаємося. До нових зустрічей!", — сказано у заяві клубу.

За підсумками минулого сезону Ужгород посів шосте місце у групі А Другої ліги і команда була у списку учасників ПФЛ на новий сезон.