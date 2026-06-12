Україна: Друга ліга

Клуб повністю зосередиться на академії.

Керівництво футбольного клубу Чайка (Петропавлівська Борщагівка) офіційно оголосило про тимчасове припинення виступів головної команди на професійному рівні. Відповідну заяву пресслужба опублікувала на сторінці клубу в Instagram.

Згідно з повідомленням, відтепер пріоритетом для клубу стає дитячо-юнацький футбол. СК Чайка планує спрямувати всі свої ресурси на роботу власної академії.

"Саме тут ми й надалі працюватимемо над втіленням наших ідей: у послідовному навчанні наших вихованців та створенні оптимального середовища для їхнього розвитку. Ми вдячні всім, хто був частиною нашого професійного шляху і пишаємося нашими спільними досягненнями", — йдеться у зверненні клубу до вболівальників.

Таке рішення стало справжньою несподіванкою для футбольної спільноти, адже команда показувала стабільно високі результати. За підсумками сезону 2025/26 СК Чайка продемонстрував чудову гру та посів почесне третє місце у Групі B вітчизняної Другої ліги, набравши 57 очок.

Спортивний клуб Чайка має давні традиції — офіційним роком його заснування вважається 1976 рік. Тоді колектив почав виступати в першості Києво-Святошинського району, представляючи завод, що розташовувався в селі Чайки.

Новітня історія клубу розпочалася після його відродження у 2008 році. Протягом тривалого часу Чайка була однією з найсильніших аматорських команд Київської області, вигравала кубки та чемпіонати регіону.

Влітку 2018 року клуб успішно пройшов атестацію, отримав статус професійного та дебютував у Другій лізі України, де роками залишався одним із найнезручніших суперників для будь-якої команди.