Клуб повністю зосередиться на академії.
Фото СК Чайка
12 червня 2026, 17:15
Керівництво футбольного клубу Чайка (Петропавлівська Борщагівка) офіційно оголосило про тимчасове припинення виступів головної команди на професійному рівні. Відповідну заяву пресслужба опублікувала на сторінці клубу в Instagram.
Згідно з повідомленням, відтепер пріоритетом для клубу стає дитячо-юнацький футбол. СК Чайка планує спрямувати всі свої ресурси на роботу власної академії.
"Саме тут ми й надалі працюватимемо над втіленням наших ідей: у послідовному навчанні наших вихованців та створенні оптимального середовища для їхнього розвитку. Ми вдячні всім, хто був частиною нашого професійного шляху і пишаємося нашими спільними досягненнями", — йдеться у зверненні клубу до вболівальників.
Таке рішення стало справжньою несподіванкою для футбольної спільноти, адже команда показувала стабільно високі результати. За підсумками сезону 2025/26 СК Чайка продемонстрував чудову гру та посів почесне третє місце у Групі B вітчизняної Другої ліги, набравши 57 очок.
Спортивний клуб Чайка має давні традиції — офіційним роком його заснування вважається 1976 рік. Тоді колектив почав виступати в першості Києво-Святошинського району, представляючи завод, що розташовувався в селі Чайки.
Новітня історія клубу розпочалася після його відродження у 2008 році. Протягом тривалого часу Чайка була однією з найсильніших аматорських команд Київської області, вигравала кубки та чемпіонати регіону.
Влітку 2018 року клуб успішно пройшов атестацію, отримав статус професійного та дебютував у Другій лізі України, де роками залишався одним із найнезручніших суперників для будь-якої команди.