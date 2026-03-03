Україна: Друга ліга

Гірник-Спорт може припинити існування через фінансові проблеми спільних інвесторів.

Український футбол може втратити ще один професійний клуб. Після інформації про критичну ситуацію у Ворсклі стало відомо, що аналогічні труднощі виникли і в друголігового Гірника-Спорт із Горішніх Плавнів, повідомляє Полтавщина спорт.

Обидва клуби мають спільних інвесторів, які наразі переживають серйозні фінансові проблеми. За наявною інформацією, команди тимчасово призупинили тренувальний процес. Ба більше, була скасована навіть робота на стадіоні Динамо через відсутність коштів на оренду.

У підвішеному стані перебувають не лише чоловічі колективи, а й жіноча команда. Тренери та футболісти наразі не мають чіткого розуміння, чи буде дограно поточний сезон і чи відновиться повноцінна діяльність клубів.

Остаточне рішення щодо подальшого фінансування очікується найближчими днями. Якщо інвестори не знайдуть необхідних ресурсів, Ворскла та Гірник-Спорт можуть припинити існування щонайменше на певний період.