Україна: Друга ліга

Ще один лідер залишив львівський колектив.

Півзахисник та капітан Руху Денис Підгурський залишив склад львівської команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний українець виступав у складі львів'ян з літа 2021 року. На його рахунку 87 матчів, три забиті м'ячі та одна гольова передача.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Підгурський стане гравцем Кривбасу, підписавши дворічний контракт із опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, майбутній сезон львівський Рух розпочне у Другій лізі України.