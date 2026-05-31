Україна: Друга ліга

Вирішальний гол Даніїла Волкова наприкінці матчу приніс команді перемогу над Локомотивом.

ФК Куликів-Білка став чемпіоном Другої ліги сезону-2025/26, обігравши київський Локомотив у матчі за золоті медалі з рахунком 2:1.

Поєдинок у Хмельницькому розпочався обережною грою з боку обох команд. Після перерви команда з Львівщини вийшла вперед. На 48-й хвилині Олег Панасюк вдало завершив атаку після передачі з лівого флангу та відкрив рахунок.

Втім, Локомотив швидко відновив рівновагу. На 55-й хвилині Богдан Мордас скористався помилкою захисників суперника, перехопив м'яч і реалізував вихід сам на сам із воротарем.

Долю чемпіонського титулу вирішив Даніїл Волков. На 87-й хвилині він забив переможний м'яч, який приніс Куликову-Білці підсумкову перемогу та звання чемпіона Другої ліги.

Нагадаємо, Куликів-Білка виграв групу А, набравши 68 очок у 30 матчах, тоді як Локомотив став переможцем групи Б із 70 балами. Саме ці команди зустрілися у вирішальному матчі за чемпіонський титул.

Локомотив (Київ) – ФК Куликів-Білка 1:2

Голи: Мордас, 55 – Панасюк, 48, Волков, 87