Україна: Друга ліга

Відбулися матчі 26 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі дубль Полісся обіграв дубль тернопільської Ниви з рахунком 2:0. Авторами голів стали Жозе Ліма та Михайло Раско, який реалізував пенальті.

Полісся-2 — Самбір-Нива-2 2:0

Голи: Раско, 33 (пен), Ліма, 57.

У другому матчі вінницька Нива в гостях здолала Куликів-Білку з рахунком 2:1. Перемогу гостям забезпечили два пенальті від Нікіти Петрука та Владислава Погорілого. У господарів поля єдиний м'яч забив Данило Волков, а на 73 хвилині Олег Ничипоренко втратив шанс зрівняти рахунок, не реалізувавши пенальті.

Куликів-Білка — Нива 1:2

Голи: Волков, 62 — Петрук, 9 (пен), Погорілий, 45 (пен).

У третій грі Атлет обіграв дубль Буковини з рахунком 3:1. Перемогу гостям принесли голи у виконанні Данила Тищенка, Назара Пресіча та Марата Дзюбіна, який зрізав м'яч у свої ворота. У складі чернівецької команди забив Назар Гамолов.

Буковина-2 — Атлет 1:3

Голи: Гамолов, 37 — Тищенко, 60, Дзюбін, 88 (аг), Пресіч, 90+4.

У ще одній зустрічі Реал Фарма та Скала 1911 голів не забивали.

Реал Фарма — Скала 1911 0:0

Група Б

У першій грі дубль Олександрії у гостях розбив дубль Колоса з рахунком 5:2. У складі містян голами відзначилися Жонатан да Сільва та Матвій Малько, а Дмитро Кремчанін оформив хет-трик. У ковалівців забивали Клім Приходько та Ростислав Тарануха.

Колос-2 — Олександрія-2 2:5

Голи: Приходько, 25, Тарануха, 45+3 — Да Сільва, 43, Кремчанін, 9, 29, 63.

У другій зустрічі київський Локомотив мінімально обіграв Тростянець із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Андрій Головатенко.

Локомотив — Тростянець 1:0

Гол: Головатенко, 52.

У третьому матчі було зафіксовано нічию між Пенуелом та Ребелом з рахунком 1:1. На гол Івана Маціюка з пенальті, гості відповіли влучним ударом Дмитра Максименка.

Пенуел — Ребел 1:1

Голи: Маціюк, 70 (пен) — Максименко, 90+1.

У четвертому матчі дубль Лівого Берега обіграв Гірник-Спорт із рахунком 2:0. Авторами голів стали Данило Корнієнко та Валентин Ткач, який забив у свої ворота.

Гірник-Спорт — Лівий Берег-2 0:2

Голи: Корнієнко, 7, Ткач, 17 (аг).

Насамкінець Чайка в гостях обіграла Діназ з рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Глєба Венгера, який вийшов на заміну та оформив дубль, забивши на 82 та 84 хвилинах.

Діназ — Чайка 0:2

Голи: Венгер, 82, 84.