Україна: Друга ліга

До вашої уваги трансляція поєдинку Другої ліги України, який відбудеться 31 травня, розпочавшись о 14:00.

У неділю, 31 травня, відбудеться матч за перше місце у Другій лізі України за підсумками сезону-2025/26.

У боротьбі за золоті медалі чемпіонату зіграють лідери своїх груп – київський Локомотив та Куликів-Білка зі Львівської області.

Зустріч відбудеться на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Стартовий свисток пролунає о 14.00.

Онлайн-трансляція матчу Локомотив Київ — Куликів-Білка:

Додамо, що раніше дубль Колоса виборов бронзові медалі Другої ліги, обігравши дубль Полісся (1:0).