Відновився сезон Другої ліги України.

Сьогодні, 20 березня, відбувся перший матч Другої ліги України після зимової перерви.

Атлет у матчі 22 туру в гостях здобув перемогу над Скалою 1911 з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли голом відзначився Ростислав Бабич, а через десять хвилин він оформив дубль. Однак ще до перерви господарі поля відповіли дублем у виконанні Яна Каранги, який забив два м'ячі за 11 хвилин.

На початку другого тайму Денис Гарькавенко вивів Скалу вперед, але за 12 хвилин Сергій Шишкін зрівняв цифри на табло.

Перемогу Атлету забезпечив забитий м'яч Михайла Кляцького, який вийшов на заміну та відзначився голом на 77 хвилині.

Скала 1911 — Атлет 3:4

Голи: Каранга, 33, 44, Гарькавенко, 50 — Бабич, 2, 12, Шишкін, 62, Кляцький, 77.