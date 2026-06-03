Україна: Друга ліга

Одеський клуб оголосив про зміну курсу після невдалого сезону в ПФЛ.

Одеська Реал Фарма взяла паузу у виступах під егідою Професіональної футбольної ліги та проведе сезон-2026/27 у чемпіонаті України серед аматорів.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У клубі пояснили, що рішення пов'язане з необхідністю оновлення структури команди, розвитком молодих футболістів, впровадженням сучасних технологій скаутингу та реалізацією нової стратегії розвитку.

Минулого сезону Реал Фарма виступала у Другій лізі України, де посіла останнє, 11-те місце в Групі А.

Особливу увагу до клубу привернув президент Реал Фарми Микола Лиховидов, який продовжує виходити на поле у професійних матчах. 1 травня він зіграв одну хвилину в поєдинку 29-го туру проти Ужгорода (2:2), встановивши чергове досягнення. На той момент Лиховидову було 60 років, 3 місяці та 5 днів.

Водночас рекорд найстаршого футболіста, який зіграв в офіційному професійному матчі, належить Еззельдіну Мохамеду Алі Бахадеру. Він вийшов на поле у віці 74 років.