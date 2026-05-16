Україна: Друга ліга

Попри нічию з Буковиною-2, команда гарантувала собі першу сходинку завдяки осічці Полісся-2

Футбольний клуб Куликів-Білка на домашньому стадіоні розписав бойову нічию з Буковиною-2 із рахунком 2:2 у рамках 29-го туру Другої ліги України. Цей результат дозволив господарям дочасно оформити перемогу в Групі А та підвищитися у класі, гарантувавши собі участь у Першій лізі на наступний рік. Для команди це визначний успіх, адже вона проводить лише другий сезон на професійному рівні.

Рахунок відкрили гості. Після подачі Романа Горенка зі штрафного м'яч влучив у поперечину, а першим на добиванні опинився Святослав Кермач, який відправив кулястого у сітку воріт Романа Данковича.

Господарям вдалося відігратися "в роздягальню". Віталій Патуляк із лівого флангу пробив у каркас воріт, після чого м'яч відскочив до Олега Панасюка — той без проблем зрівняв рахунок. Невдовзі після перерви Даниїл Волков чудовим ударом зі штрафного закрутив м'яч у самісінький верхній кут, вивівши Куликів-Білку вперед.

Буковинці змогли врятувати нічию завдяки індивідуальним діям Дмитра Шинкаренка. Отримавши м'яч у півколі карного майданчика, він зробив крок уперед і щільним ударом з лівої ноги поцілив низом у дальній кут.

Ключовим фактором для дострокового тріумфу куликівців став паралельний матч, у якому їхній головний переслідувач — житомирське Полісся-2 — несподівано поступилося Вільхівцям (1:2). Ця поразка збільшила відрив лідера до 5 очок за один тур до завершення чемпіонату, що зробило Куликів-Білку недосяжною.

Завдяки перемозі у Групі А, Куликів-Білка не лише виходить до Першої ліги, а й здобуває право поборотися за звання абсолютного переможця Другої ліги України. В останньому, 30-му турі, який відбудеться у п'ятницю, 22-го травня, чемпіони завітають у гості до одеської Реал Фарми.З огляду на турнірну таблицю, цей матч носитиме для них формальний характер.

Що стосується Полісся-2, житомиряни фінішують другими у Групі А і тепер боротимуться за путівку у вищий дивізіон через стикові матчі, де їхніми суперниками стануть 13-та або 14-та команда Першої ліги.

Тим часом у Групі Б боротьба за пряму путівку триватиме до останнього туру: наразі лідирує Локомотив із 67 балами, проте Колос-2 відстає всього на одне очко (66 балів).