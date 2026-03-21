Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 21 березня, пройшла низка матчів Другої ліги України в рамках 22 туру.

У першому матчі Пенуел на своєму полі виділив очки з Діназом. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі господарів поля голами відзначилися Сергій Матко та Олександр Зайцев, який зрізав м'яч у свої ворота. У гостей забивали Андрій Сорока та Олександр Смітюх.

Пенуел — Діназ 2:2

Голи: Матко, 66, Зайцев, 66 (аг) — Сорока, 1, Смітюх, 14.

У другому поєдинку Чайка в гостях розгромила Гірник-Спорт із рахунком 5:0. Авторами голів стали Олег Остролуцький, Максим Головко, Максим Крамаренко та Валентин Овчарук, який вийшов на заміну та оформив дубль.

Гірник-Спорт — Чайка 0:5

Голи: Остролуцький, 10, Овчарук, 56, 79, Головко, 71, Крамаренко, 81.

У третій зустрічі дубль Полісся розгромив Реал-Фарму з рахунком 6:0. У складі "вовків" забивали Жозе Валіффер Піреш Коррейа Ліма, Джеррі Дьє-Мерсі Йока та Іван Романчук, який оформив дубль. Ще два м'ячі зараховані як автоголи Назара Зайченка та Артемія Шарніна.

Реал-Фарма — Полісся-2 0:6

Голи: Романчук, 8, 45+1, Зайченко, 36 (аг), Ліма, 37, Шарнін, 62 (аг), Йока, 67.