Україна: Друга ліга

Запорізький клуб та 57-річний фахівець припинили співпрацю за взаємною згодою.

Металург офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Сергієм Ковальцем. Сторони ухвалили рішення розірвати угоду за обопільною згодою після підбиття підсумків сезону.

Фахівець подякував керівництву клубу, вболівальникам та футболістам за спільну роботу, наголосивши, що всі домовленості між сторонами були виконані. Окремо Ковалець відзначив відданість гравців, які продовжують працювати та виступати в непростих умовах.

Також наставник привітав команду U-19 з перемогою в Регіональній лізі та висловив переконання, що саме молоді футболісти є майбутнім запорізького футболу.

Сергій Ковалець очолив Металург у січні 2026 року. За підсумками кампанії команда посіла останнє, 16-те місце в Першій лізі та втратила прописку в дивізіоні, вилетівши до Другої ліги.