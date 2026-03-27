У матчі 23 туру Другої ліги України Скала 1911 на своєму полі поступилася Ужгороду з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли Максим Терещенко зробив невдалу спробу перервати передачу з флангу та головою зрізав м'яч у свої ворота, що вивело Скалу 1911 вперед.

Однак потім на 31 хвилині Кирило Ховайко перехопив м'яч на чужій половині поля, підійшов до лінії штрафного майданчика та точно пробив по воротах.

Через чотири хвилини Терещенко реабілітувався та головою замкнув передачу з кутового.

Після 21 туру Ужгород набрав 30 очок і посідає п'яте місце у Другій лізі у групі А. У Скали 1911 29 балів та сьома позиція.

Скала 1911 — Ужгород 1:2

Голи: Терещенко, 12 (аг) — Ховайко, 31, Терещенко, 35.