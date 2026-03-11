Україна: Друга ліга

Виліт із Кубка України запустив внутрішні кадрові процеси.

Чвертьфіналіст цьогорічного розіграшу Кубка України київський Локомотив, який представляє Другу лігу, третій за силою дивізіон нашої країни, на своїх офіційних ресурсах оголосив про завершення трудових відносин із низкою футболістів.

Ідеться про воротаря Дениса Палія, захисника Назара Назаренка, півзахисників Володимира Чернецького та Данила Костиря, а також нападників Тараса Ляха, Олександра Смітюха та Максима Майтака.

Нагадаємо, що "залізничники" наразі посідають другу сходинку в своєму дивізіоні з 44 очками за 19 матчів, а з Кубка України їх вибив харківський Металіст 1925 (0:3).