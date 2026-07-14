Україна: Друга ліга

Київський Ребел поповнив склад групи Б, вінницька Нива була переведена до групи A.

Сьогодні, 14 липня, у Будинку футболу у Києві відбулося жеребкування календаря Другої ліги на сезон-2026/27.

У новому сезоні візьмуть участь 18 клубів, які будуть поділені на дві групи по дев'ять команд. Турнір проведуть у три кола.

У літнє міжсезоння відмовилися від участі Ужгород та Гірник-Спорт. Після цього отримав ліцензію клуб Ребел Київ, який поповнив групу Б, а вінницьку Ниву було переведено до групи А.

Щодо формату, то переможці груп за підсумками сезону виходять до Першої ліги та розіграють між собою звання переможця Другої ліги. Команди, що посядуть в групах другі місця, розіграють між собою комплект бронзових медалей, а також будуть зустрічатися з 14 та 13 місцями Першої ліги у матчах плейоф за право брати участь у змаганнях першої ліги на сезон-2027/28.

Базовою датою стартового туру призначено 1 серпня.

Друга ліга. 1 тур. Група А

Вільхівці — Самбір-Нива-2

Брацлав — Поділля

Нива Вінниця — Рух

Діназ — Дністер

Група Б

Тростянець — Олександрія-2

Атлет — Ребел

Карбон — Пенуел

Полтава-2 — Металург

Повний календар Другої ліги можна переглянути на офіційному сайті ПФЛ — Група А та Група Б.