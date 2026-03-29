Україна: Друга ліга

Завершились матчі 23-го туру Другої ліги.

У рамках 23-го туру Другої ліги України сезону-2025/2026 київський Локомотив здобув переконливу перемогу над вишгородським Діназом (2:0).

Зустріч завершилася впевненим тріумфом столичного колективу з різницею у два м'ячі. Фундамент для цієї перемоги залізничники заклали ще наприкінці першого тайму. Рахунок у матчі відкрив Петро Савчук, який своїм точним ударом вивів команду Сергія Карпенка вперед і дозволив піти на перерву за психологічної переваги.

У другій половині зустрічі Локомотив не збавив обертів та зумів розвинути свій успіх. Закріпити результат киянам допоміг прикрий епізод біля воріт суперника: капітан Діназа зрізав м'яч у власну сітку. Цей автогол встановив остаточний рахунок поєдинку та зняв усі питання щодо переможця.

Завдяки цьому результату Локомотив продовжує впевнений виступ у поточному розіграші Другої ліги, підтверджуючи свої амбіції у сезоні. Наразі кияни посідають другу сходинку, маючи у своєму активі 47 пунктів. Діназ йде останнім з 9 балами.

Локомотив – Діназ 2:0

Голи: Савчук 58 Шусть (автогол) 89

Весняний етап чемпіонату Другої ліги розпочався для Олександрії-2 з прикрої домашньої поразки 1:2.

У напруженому поєдинку господарі не змогли втримати позитивний результат і поступилися Гірнику-Спорт. Цікавою особливістю зустрічі стало те, що всі результативні дії, включно з голом у ворота гостей, виконали підопічні Дмитра Палапи.

Старт матчу залишався за футболістами Олександрії-2, які відразу ж взяли ініціативу у свої руки. Проте команду підвела реалізація: якби Владислав Омельченко та Олександр Якименко використали свої стовідсоткові нагоди на перших хвилинах, малюнок гри міг би скластися зовсім інакше.

Зрештою, господарям вдалося вийти вперед на 23-й хвилині, але не без допомоги суперника. Гравець Гірника-Спорт Попович вкрай невдало зіграв у захисті та зрізав м'яч у власні ворота.

Незважаючи на пропущений м'яч, гості не знітилися. За рівної боротьби під завісу першого тайму їм вдалося відновити паритет. Тараненко продемонстрував індивідуальну майстерність, бездоганно реалізувавши штрафний удар — м'яч залетів точно під поперечину, не залишивши шансів голкіперу.

У другому таймі гра тримала в напрузі до останніх хвилин, але вирішальне слово залишилося за гостями. На 83-й хвилині Багінський поставив фінальну крапку в цьому протистоянні, забивши переможний гол і принісши Гірнику-Спорт важливі три очки на старті весняної частини сезону.

Клуб з полтавської області нарешті піднімається з дна турнірної таблиці посідаючи 9 місце, маючи у своєму активі 12 очок. Містяни залишаються у середині: 6 позиція та 34 пункта.

Олександрія-2 — Гірник-Спорт 1:2

Голи: Попович (автогол) 23 — Тараненко 55, Багінський 83

Закривав програму 23 туру матч у Житомирі. Полісся-2 вдома знищило Реал Фарму з рахунком 5:0.

Житомиряни розпочали активний тиск на ворота суперника з перших хвилин, проте відкрити рахунок вдалося лише під завісу першого тайму. На 39-й хвилині Ярослав Караман влучним ударом вивів «Полісся-2» вперед. Не встигли гості отямитись, як вже за дві хвилини Максим Грищенко подвоїв перевагу своєї команди, забезпечивши комфортний рахунок 2:0 перед перервою.

У другому таймі на полі солював Іван Романчук. Нападник житомирян влаштував справжній бенефіс, відправивши у сітку воріт одеситів три м'ячі поспіль. Свій перший гол він забив на 55-й хвилині, згодом відзначився на 72-й, а остаточну крапку в матчі поставив на 80-й хвилині, оформивши таким чином ефектний хет-трик.

Ця перемога дозволила Поліссю-2 продовжити свою потужну серію у чемпіонаті та зміцнити позиції серед лідерів Другої ліги. Одесити на дні з 2 пунктами.

Полісся 2 - Реал Фарма 5:0

Голи: Караман 39, Грищенко 42, Романчук 55, 72, 80