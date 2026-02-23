Україна: Друга ліга

Впевнена перемога "канонірів" у "Дербі Північного Лондону".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Тоттенгемом (4:1) в рамках 27-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Дуже радий, дуже пишаюся тим, як ми підійшли до гри. Тим, з якою ініціативою та якістю ми приїхали сюди та виграли матч саме так, як зробили це. У цьому є краса футболу.

Якщо згадати гру з Вулвергемптоном, як ми взагалі змогли тоді врятувати нічию? Я був із ними щодня і знаю, наскільки сильно вони цього хочуть.

Сьогодні Йокерес був чудовим. Проблиски цього ми бачили щотижня, але сьогодні, на мою думку, він був просто неймовірним.

У Езе є ця віра у себе, і я дуже задоволений ним. Він справді намагається вписатися та адаптуватися до того, чого ми від нього хочемо.

Це Прем'єр-ліга, тут все вирішиться лише наприкінці, без сумнівів. Десять матчів у Прем'єр-лізі – це ще дуже довга дорога», – сказав Артета.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи другий Манчестер Сіті на пʼять очок, але у команди Гвардіоли є гра в запасі.