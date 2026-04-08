Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 8 квітня, відбулася низка матчів 25 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі вінницька Нива здобула перемогу над Реал Фармою з рахунком 3:0. Авторами голів стали Артур Загорулько, Микита Петрук та Артем Петрик.

Нива — Реал Фарма 3:0

Голи: Загорулько, 60, Петрук, 62, Петрик, 86.

У другій зустрічі Куликів-Білка в гостях розгромила дубль тернопільської Ниви з рахунком 5:0. У складі гостей забивали Андрій Лебеденко, Віталій Патуляк та Данило Волков, який оформив дубль. Ще один м'яч записаний як автогол Володимира Матусевича.

Самбір-Нива-2 — Куликів-Білка 0:5

Голи: Волков,4, 6, Матусевич, 26 (аг), Лебеденко, 59, Патуляк, 71.

Група Б

У першій грі дубль Олександрії мінімально обіграв Діназ із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Денис Кур'яков, який зрізав м'яч у свої ворота на першій хвилині зустрічі.

Олександрія-2 — Діназ 1:0

Гол: Кур'яков, 1 (аг).

У другій зустрічі Ребел на своєму полі розібрав Гірник-Спорт із рахунком 4:0. У складі господарів поля голами відзначилися Ярослав Базаєв, Данило Юшко, Владислав Клименко та Владислав Зоренко.

Ребел — Гірник-Спорт 4:0

Голи: Базаєв, 17, Юшко, 26, Клименко,59, Зоренко, 62.

Насамкінець матч Тростянець — Колос-2 був недограний через тривалу повітряну тривогу в Сумській області. Команди із затримкою встигли провести лише перший тайм, у якому було зафіксовано нулі на табло.