Украина: Вторая лига

Клуб не припиняє свого існування.

ФК Суми не зможе взяти участь у майбутньому сезоні Другої ліги України.

"Прийняте рішення, що футбольний клуб Суми не братиме участі у сезоні-2022/2023 Другої ліги.

Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, області, місті Суми. Тому ми не можемо у таку годину бюджетні кошти використовувати на футбол", – наводить слова директора ФК Суми Романа Сороки прес-служба клубу.

За підсумками минулого достроково завершеного сезону Суми посіли останнє місце у турнірній таблиці Групи Б у Другій лізі.