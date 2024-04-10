Украина: Вторая лига

Функціонер розвіяв чутки про ліквідацію української команди.

Колишній президент ФК Суми Геннадій Дем'яненко, який зараз очолює Сумську районну раду, прокоментував чутки в пресі про зникнення клубу з футбольної карти України.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що місцеві депутати проголосували за ліквідацію комунального підприємства клубу. "За" проголосували 23 депутати.

“Як колишній президент ФК Суми і, найголовніше, його вболівальник хочу надати іншим однодумцям-вболівальникам, ультрас та городянам інформацію про ліквідацію ФК Суми. Дійсно, сьогодні Сумською міською радою прийнято рішення про припинення комунального підприємства ФК Суми шляхом ліквідації.

Наголошую, що йдеться саме про комунальне підприємство, якому свого часу від ФК Суми було передано право на участь у змаганнях та професійну атестацію.

Поки що ж рішенням міськради від комунальної ФК Суми повернуто право на спортивні результати, торгову марку та її право на атестацію на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів-професіоналів. Більше того, УАФ та ПФЛ вже продовжили професійний статус ФК Суми та забронювали його участь у чемпіонаті серед команд-клубів Другої ліги ПФЛ України сезону 2025/2026.

Таким чином, ФК Суми продовжив професійний статус клубу, має чинного президента та вболівальників. І після закінчення війни обов’язково продовжить виступи, порадує своїх уболівальників видовищною грою та результатами", — наводить слова Дем'яненка прес-служба клубу.

Додамо, що Суми припинили свої виступи у чемпіонаті після початку повномасштабної війни проти росії.

При цьому на клубі досі висять звинувачення у договірних матчах, оголошених у грудні 2021 року. Такі ж звинувачення були висунуті в 2018 році, після чого через рік Суми були позбавлені статусу професійного клубу.