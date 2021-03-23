ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины прокомментировал подготовку команды к старту квалификации на чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Украины, за несколько дней до начала квалификационного раунда к чемпионату мира-2022 матчем против сборной Франции, принял участие в традиционной пресс-конференции, во время которой ответил на наиболее важные, по мнению журналистов, вопросы перед предстоящей игрой.

О Максе Килмане:

— Сейчас мы сделали запрос в ФИФА, теперь — ждем на него ответ. Запрос касается его возможных выступлений за сборную Англии по футзалу. Когда появится точная информация, мы вам сообщим об этом. Но такой запрос был нами сделан.

О травме Тараса Степаненко:

— Я общался с Тарасом и врачом Шахтера буквально две недели назад. Ему делали определенные процедуры, его состояние стабильное. Я тоже удивлен информацией, которая появилась накануне. Если его колено отреагирует хорошо на нагрузки, и если он будет готов играть с командой, то все будет хорошо. Если нет… Больше может сказать только сам Тарас или его врач. У меня есть только информация, что у него все хорошо сейчас.

О выводах после товарищеской игры прошлой осенью (1:7) и о кадровой ситуации:

— Однозначно, выводы были сделаны. Мы будем играть официальный матч, это совершенно другой уровень концентрации. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, это — действующий чемпион мира, у них хороший состав и отличная команда. Мы серьезно готовимся к игре, и у нас есть план на игру.

Что касается состава: да, у нас ест потери. Тарас Степаненко, Цыганков, Беседин — игроки, на которых мы рассчитывали. Ярмоленко — под вопросом. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы впервые будем играть сразу три официальные игры — это будет влиять на ситуацию. Несмотря на это, мы вылетаем сегодня вечером на игру в хорошем настроении.

О психологическом состоянии представителей Динамо Киев и Шахтера после вылета из еврокубков:

— Когда игроки приезжают в сборную, они должны забывать о своих клубах. Удачные игры, неудачные — без разницы. Сборная — совершенно другой уровень, и другая концентрация. Футболисты обязаны перестраиваться. Какими были их предыдущие матчи в клубах — мне без разницы. Надеюсь, что они прислушиваются к моим словам, и будут готовы на эти три официальные игры.

Да, последние две недели для украинского футбола были не совсем приятными. Виден определенный спад, особенно — у лидеров. Я думаю, что это временное явление, что игроки перестоятся, и будут готовы к трем важным играм национальной команды.

О хорошей форме Дембеле:

— Это очень хороший игрок, но ему необходимо больше работать над своей реализацией. У Франции достаточно высококлассных игроков. Особенно 1 в передней линии. Очень сбалансированная команда, которую возглавляет мой друг — Дидье Дешам.

Вопрос о голкиперах:

— Мы сделаем свой выбор накануне игры. Если мы будем возвращаться к той товарищеской игре, то это было сплошное невезение для Бущана. Это была первая его игра в сборной, и она могла бы быть намного лучше, но так случилось. У меня широкий выбор голкиперов, поэтому мне остается просто сделать свой выбор.

Напомним, что матч Франция — Украина состоится завтра, 24 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.