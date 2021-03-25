ЧМ-2022. Отбор
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Португалия - Азербайджан. getty images
25 марта 2021, 01:37
В рамках первого поединка отбора на чемпионат мира-2022 сборная Португалии минимально переиграла Азербайджан (1:0).
Единственным голом в поединке отметился Медведев, правда забил он в свои ворота.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Португалия — Азербайджан 1:0
Гол: Медведев (АГ), 36
Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва, Рубен Невеш, Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.
Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов, Медведев, Эмрели, Горбани.
Предупреждения: Эмрели, Бруну Фернандеш.