ЧМ-2022. Отбор

Полиция Тираны не готова обеспечить безопасность на матче.

Поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными Албании и Англии может не состояться, сообщает Sky Sports.

По информации источника, полиция Тираны обратилась в Федерацию футбола Албании и заявила, что она не может гарантировать безопасность всех участников предстоящего матча, несмотря на то, что он проходит за закрытыми дверями.

Английская Футбольная ассоциация не получала пока никаких новостей об отмене матча, так как местная федерация пытается сделать все возможное, чтобы встреча состоялась.

Матч Албания — Англия запланирован на воскресенье, 28 марта. Начало матча — 19:00 по киевскому времени.

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