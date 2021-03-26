ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на чемпионат мира 2024 года.
Шотландия — Австрия, getty images
26 марта 2021, 07:58
В поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Шотландии сыграла вничью на своем поле c Австрией, с которой Украине предстоит встретиться на летнем чемпионате Европы.
Несмотря на безголевую первую половину встречи, команды продемонстрировали более открытый и результативный футбол уже после перерыва, обменявшись двумя забитыми мячами.
Победителя в данном противостоянии выявить не удалось, а финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.
Видео голов и обзор матча:
Шотландия — Австрия 2:2
Голы: Хэнли, 71, МакГин, 85 — Каладжич, 55, 80