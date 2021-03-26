ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на чемпионат мира 2024 года.

В поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Шотландии сыграла вничью на своем поле c Австрией, с которой Украине предстоит встретиться на летнем чемпионате Европы.

Несмотря на безголевую первую половину встречи, команды продемонстрировали более открытый и результативный футбол уже после перерыва, обменявшись двумя забитыми мячами.

Победителя в данном противостоянии выявить не удалось, а финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

Видео голов и обзор матча:



Шотландия — Австрия 2:2

Голы: Хэнли, 71, МакГин, 85 — Каладжич, 55, 80