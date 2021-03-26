ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на чемпионат мира 2024 года.

В поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Швеции одержала минимальную победу над Грузией.

Автором единственного гола в данном противостоянии на 35-й минуте стал Классон, а ассистировал ему Златан Ибрагимович, возобновивший карьеру в национальной команде "сине-желтых".

Видео гола и обзор матча:



Швеция — Грузия 1:0

Гол: Классон, 35

Швеция: Нордфельдт — Аугустинссон, Хеландер, Линделеф, Люстиг (Крафт, 84) — Классон (Форсберг, 74), Ольссон (Экдаль, 68, Сванберг, 73), Ларссон, Кулусевски — Исак, Ибрагимович (Квайсон, 84)

Грузия: Лория — Чабрадзе, Кашиа, Двали, Гиорбелидзе — Квеквескири (Шенгелия, 60), Канкава (Гвилия, 60) — Кварацхелия (Китейшвили, 46), Абурджания, Лобжанидзе (Беридзе, 78) — Квилитая (Микаутадзе, 84)

Предупреждения: Ибрагимович, Аугустинссон — Двали