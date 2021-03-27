ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник приехал в расположение сборной Бельгии с неполностью залеченным повреждением.

Квалификационный раунд чемпионата мира-2022 для сборной Бельгии начался с успешной игры против Уэльса (3:1), однако ее был вынужден пропустить полузащитник мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско из-за полученного повреждения незадолго до отъезда в расположение национальной команды.

Как стало известно накануне матча второго тура, в котором Бельгия отправится на гостевой поединок против Чехии, полузащитник также будет вынужден пропустить и ближайшую игру своей сборной.

Эту информацию подтвердил главный тренер "Красных дьяволов" Роберто Мартинес в интервью испанскому изданию Marca: "Карраско получил удар по лодыжке в своей предыдущей игре в составе Атлетико Мадрид, и мы предполагали, что он не готов даже к субботней игре. Он останется в Бельгии и будет работать над тем, чтобы быть готовым к игре против Беларуси во вторник".

Напомним, что стартовая победа сборной Бельгии позволила ей разделить первую строчку с Чехией, которая, в свою очередь, обыграла в гостях Эстонию с более крупным счетом (6:2).

Матч Чехия — Бельгия состоится 27 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.