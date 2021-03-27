ЧМ-2022. Отбор

Опытный хавбек провел 135 поединков за "шашечных" с момента дебюта в 2006 году.

Центральный полузащитник мадридского Реала Лука Модрич стал рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе сборной Хорватии во всех турнирах.

Поединок против национальной команды Кипра в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года стал для 35-летнего хавбека 135-м в международной карьере.

Таким образом, Модричу удалось превзойти достижение бывшего рекордсмена сборной Хорватии, которым являлся экс-защитник донецкого Шахтера Дарио Срна (134).

Напомним, дебют Луки Модрича за взрослую команду сборной Хорватии состоялся в 2006 году. Что касается Дарио Срны, то он завершил международную карьеру в 2016 году, а ныне работает в системе Шахтера, занимая пост директора по футболу.

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