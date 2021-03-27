ЧМ-2022. Отбор

Коллектив Шенола Гюнеша отправил в ворота норвежцев три безответных мяча.

Во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Турции отправилась в гости к Норвегии.

Гости не испытали особых проблем с соперником и одержали разгромную победу, благодаря которой они обошли Черногорию и расположились на первой строчке в своей группе.

Норвежцы, которые пропустили в свои ворота три безответных мяча от сборной Турции, опустились на четвертое место, по прежнему имея в своем активе только одну победу на Гибралтаром.

Норвегия — Турция 0:3

Голы: Туфан, 4, 59, Сеюнджю, 28

Норвегия: Ярстейн (Хансен, 46) — Мелинг, Грегерсен, Айер, Рюэрсон (Свенссон, 68) — Мидтше (Торстведт, 68), Берг, Эльюнусси (Кинг, 68), Эдегор — Холанд (Торсбю, 83), Серлот.

Турция: Чакыр — Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Мераш — Туфан (Кабак, 86), Йокушлу, Чалханоглу (Антальялы, 69) — Караман (Унал, 72), Йылмаз (Акбунар, 87), Языджи (Эркин, 69).

Предупреждения: Грегерсен, Серлот — Мюльдюр.

Удаление: Торстведт, 80.