ЧМ-2022. Отбор
27 марта 2021, 23:40
Чехия не уступила Бельгии лидерство в группе
Подопечные Ярослава Шилгавы сумели навязать достойную борьбу лидеру мирового рейтинга сборных.
Кевин де Брюйне, Getty Images
27 марта 2021, 23:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Чехия — Бельгия 1:1
Голы: Провод, 49 — Лукаку, 61
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Кудела, Борил — Голеш, Соучек — Провод (Пекхарт, 90+5), Барак (Павелка, 78), Янкто (Масопуст, 62) — Кременчик (Выдра, 78).
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Де Брюйне, Дендонкер, Тилеманс — Мертенс (Фокет, 56), Лукаку, Шадли (Троссард, 57).
Предупреждения: Соучек — Кастань, Вертонген