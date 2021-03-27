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Чехия — Бельгия 1:1
Голы: Провод, 49 — Лукаку, 61

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Кудела, Борил — Голеш, Соучек — Провод (Пекхарт, 90+5), Барак (Павелка, 78), Янкто (Масопуст, 62) — Кременчик (Выдра, 78).

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Де Брюйне, Дендонкер, Тилеманс — Мертенс (Фокет, 56), Лукаку, Шадли (Троссард, 57).

Предупреждения: Соучек — Кастань, Вертонген