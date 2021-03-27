ЧМ-2022. Отбор
Команда Девиса Манджы удивляет.
Зак Мускат, getty images
27 марта 2021, 23:29
Сборная Мальты на выезде в рамках отбора на чемпионат мира-2022 встречается со сборной Словакии.
В первом тайме мальтийцы сумели дважды поразить ворота кипера хозяев Душана Куцяка. Голами отличились Люк Гембин и Александер Сатариано.
Эти два мяча на выезде — историческое событие для Мальты. Последний раз им удавалось дважды отличаться не на домашней арене еще в 2001 году. Тогда Мальта уступила Словакии (3:2).
К слову, мальтйицы не забивали ни разу на протяжении 13 официальных выездных матчей.
Во втором тайме Словакия все же отыгралась, 2:2. Голами отличились Стерлец и Шкриньяр.
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