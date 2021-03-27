ЧМ-2022. Отбор

Команда Девиса Манджы удивляет.

Сборная Мальты на выезде в рамках отбора на чемпионат мира-2022 встречается со сборной Словакии.

В первом тайме мальтийцы сумели дважды поразить ворота кипера хозяев Душана Куцяка. Голами отличились Люк Гембин и Александер Сатариано.

Эти два мяча на выезде — историческое событие для Мальты. Последний раз им удавалось дважды отличаться не на домашней арене еще в 2001 году. Тогда Мальта уступила Словакии (3:2).

К слову, мальтйицы не забивали ни разу на протяжении 13 официальных выездных матчей.

Во втором тайме Словакия все же отыгралась, 2:2. Голами отличились Стерлец и Шкриньяр.

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