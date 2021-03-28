ЧМ-2022. Отбор

Француженка навсегда вписала свое имя в историю.

Матч между Нидерландами и Латвией в рамках второго тура квалификационного раунда к чемпионату мира-2022 проходил с явным уклоном в сторону превосходства домашней команды, однако даже более знаменательное событие, чем итоговая победа "оранжевых" со счетом 2:0, имело отношение в первую очередь к бригаде арбитров.

Нидерланды — Латвия 2:0 Видео голов и обзор поединка

Дело в том, что именно на данную встречу была назначена первая в истории мужских чемпионатов мира женская бригада арбитров, которую возглавила француженка Стефани Фраппар. При этом, стоит отметить, что ее ассистентами стали исключительно мужчины: Гийом Дебар, Микаэль Бершебрю и Жереми Пиньяр.

Однако, не стоит забывать, что Украина также будет причастна к подобной тенденции назначения арбитров женского пола на матчи мужских национальных сборных. Так, Екатерина Монзуль завершает подготовку к матчу Австрии против Фарерских островов, после чего поздним вечером воскресенья, 28 марта, мы сможем наблюдать за ее работой.

Помогать Монзуль будет компания украинских рефери, в которую войдут Александр Жуков, Виктор Матяш и Денис Шурман.