ЧМ-2022. Отбор

Футболист сборной Германии поддержал идеи протестов, но счел их слишком запоздалыми.

Полузащитник сборной Германии Йосуа Киммих в интервью французскому изданию France Football прокомментировал последние политические акции со стороны его национальной команды и представителей норвежской сборной, направленные призвать общественность обратить внимание на проблемы условий труда для иностранных мигрантов в Катаре.

Напомним, что перед матчем квалификации к чемпионату мира-2022 против Исландии (3:0), игроки основного состава сборной Германии на тот поединок вышли в футболках с отдельными буквами, которые вместе составляли словосочетание "Human Rights" ("Права человека"). Акцию также поддержал наставник "Бундестим" Йоахим Лев.

Йосуа Киммих также был среди футболистов своей национальной команды, приобщившихся к флешмобу, однако его позиция затрагивает более глубокие аспекты проблемы: "Место проведения чемпионата мира-2022 было определено не в этом году, а несколько лет назад (2 декабря 2010 года — ред.). Тогда и надо было думать о бойкоте.

Теперь же, нам остается только один выход — воспользоваться этой возможностью для того, чтобы донести знания о правах до наиболее незащищенных слоев населения. Вопрос не только в футболистах и их позиции — все должны работать как одна команда в этом вопросе", — подытожил представитель мюнхенской Баварии.

Стоит отметить, что в пятницу, 26 марта, Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира-2022 в Катаре, однако поддержал действия футболистов своей национальной сборной. Правительство страны также встало на сторону игроков, заявив, что они отражают приверженность страны демократическим ценностям.

Напомним, что сегодня, 28 марта, сборная Германии сыграет гостевой поединок против Румынии. Начало в 21:45 по киевскому времени.