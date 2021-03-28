ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Англии высказался по поводу интеграции футболистов в различные социальные платформы в интернете.

Накануне поединка в рамках второго тура квалификации чемпионата мира-2022 против Албании, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подискутировал с журналистами французского издания L'Équipe о проблеме влияния социальных сетей на психологическое состояние футболистов.

В пример наставник "трех львов" приводил недавнее сообщение экс-нападающего сборной Франции Тьерри Анри, который принял волевое решение отказаться от использования различных интернет-платформ ввиду возросшего количества проявлений ненависти на расовой почве.

Саутгейт вспомнил свой опыт участия на чемпионате мира-1998 и чемпионате Европы-2000 в составе сборной Англии, когда футболисты его команды также подверглись пагубному влиянию медиа-составляющей жизни профессионального спортсмена, и попросту провалились на двух кряду международных форумах, на фоне успешного выступления на Евро-1996.

В то же самое время, специалист настоятельно призвал своих футболистов отказаться от использования социальных сетей хотя бы на время участия в матчах национальных сборных, но в то же время упомянул, что никоим образом не будет запрещать им этот способ коммуникации, если игроки откажутся от его наставлений.

"Если поговорить со всеми тренерами по всей стране, одна из их самых больших проблем — это то, что их игроки прокручивают на своих телефонах в раздевалке после игры, когда они могут быть наиболее уязвимы. Они устали и измучены. Какие сообщения от фанатов они сохраняют у себя в голове?", — попытался донести свою позицию Саутгейт.

При этом, 50-летний главный тренер рассказал о собственном опыте ухода из интернет-жизни сразу после назначения на руководящий пост в сборной Англии в 2013-м году: "Во время сборов я стараюсь отключаться от всех внешних СМИ. Конечно, не очень хорошо не следить за тем, что происходит в мире. Но мир становится более счастливым местом, если меня не тронет этот "негатив"", — подытожил англичанин.

Напомним, что матч Албания — Англия состоится 28 марта, начало в 19:00 по киевскому времени.