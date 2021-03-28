ЧМ-2022. Отбор

Голы Кейна и Маунта принесли в копилку "трех львов" очередные три очка.

Во втором поединке отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сборная Англии отправилась в гости к Албании.

Подопечные Гарета Саутгейта сумели подтвердить статус фаворитов данного противостояния, одержав уверенную победу благодаря двум безответным мячам, отправленных в ворота албанцев.

Голами в этом матче отметились форвард Тоттенхэма Харри Кейн и полузащитник Челси Мейсон Маунт, а сборная Англии стала единоличным лидером группы I.

Албания — Англия 0:2

Голы: Кейн, 39, Маунт, 63

Албания: Бериша — Хюсай, Исмайли, Джимсити, Весели — Мемола (Гьясула, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71) — Узуни, , Цикалеши (Манай, 59), Броя (Леняни, 59).

Англия: Поуп — Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу — Райс, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Фоден (Лингард, 81) — Маунт, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Баре, Хюсай, Гьясула — Уокер, Кейн.