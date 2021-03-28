ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник принес своей команде три важных балла.

Сборная Испании в рамках поединка второго тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года и вырвала победу на последних минутах.

Результативный удар уже в компенсированное время нанес Дани Ольмо, благодаря чему испанцы отпраздновали непростую победу.

Видео гола:

Отметим, что сборная Испании благодаря победе набрала четыре балла и возглавила группу В, но может уступить первую строчку Швеции или Греции.