ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник принес своей команде три важных балла.
Дани Ольмо, getty images
28 марта 2021, 21:25
Сборная Испании в рамках поединка второго тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года и вырвала победу на последних минутах.
Результативный удар уже в компенсированное время нанес Дани Ольмо, благодаря чему испанцы отпраздновали непростую победу.
Видео гола:
Отметим, что сборная Испании благодаря победе набрала четыре балла и возглавила группу В, но может уступить первую строчку Швеции или Греции.