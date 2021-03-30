ЧМ-2022. Отбор
Дубль Александара Митровича помог сербам набрать три очка.
Александар Митрович, getty images
30 марта 2021, 20:59
Сербия в рамках поединка второго тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года гостила у Азербайджана и добилась непростой победы.
Три очка сербской команде принес дубль Александра Митровича. Нападающий забил второй гол ближе к концу матча.
Азербайджан — Сербия 1:2
Голы: Махмудов, 59 — Митрович, 16, 81
Азербайджан: Магомедалиев — Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы (Халилзаде, 72), Махмудов - Бадалов, Ибрагимли, Медведев, Горбани (Шейдаев, 69) — Нуриев (Эмрели, 69, Джафаргулиев, 79).
Сербия: Райкович — Спайич, Павлович, Митрович, Костич (Живкович, 64) — Гудель, Радонич (Ристич, 86), Максимович (Груйич, 64), Милинкович-Савич — Тадич (Йович, 75) — Митрович (Влахович, 86).