ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка отбора на ЧМ-2022 в группе Е.

Сборная Бельгии в рамках поединка группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года принимала Беларусь и добилась разгромной победы.

Бельгийская команда отправила в ворота соперника восемь безответных мячей — по четыре в каждом из таймов.

Бельгия — Беларусь 8:0

Голы: Батшуайи, 14, Ванакен, 17, 89, Троссард, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70

Бельгия: Миньоле -Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье - Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард — Батшуайи (Бентеке, 64).

Беларусь: Гутор — Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61) — Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш (Бахар, 87) — Лисакович (Климович, 75).

Сборная Уэльса, в свою очередь, в напряженном поединке обыграла Чехию на своем поле с минимальным преимуществом в счете.

Единственный гол в матче забил Дэниел Джеймс ближе к финальному свистку арбитра после передачи Гарета Бэйла.

Уэльс - Чехия 1:0

Гол: Джеймс, 82

Уэльс: Уорд — Робертс, Уильямс, Мифем (Мур, 56), Ампаду — Бэйл, Уилсон (Уильямс, 76), Родон, Джеймс, Лоуренс — Моррелл.

Чехия: Вацлик — Кудела (Барак, 87), Боржил, Челюстка, Голеш (Крменчик, 53) — Янкто (Масопуст, 82), Дарида, Провод (Кадержабек, 82), Соучек, Цоуфал (Выдра, 87) - Шик.

Предупреждения: Робертс, Лоуренс — Зима, Янкто

Удаления: Робертс, 77 — Шик, 49