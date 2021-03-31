ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка отбора на чемпионат мира в группе G.

Турция в рамках поединка третьего тура отборочного этапа к чемпионату мира принимала на своем поле Латвию и умудрилась сыграть вничью со счетом 3:3, дважды ведя в счете в два мяча.

Турция — Латвия 3:3

Голы: Караман, 2, Чалханоглу, 33, Йылмаз, 52 — Савальниекс, 35, Улдрикис, 58, Икауниекс, 79

Турция: Чакыр — Эркин (Кекчю, 83), Мюльдюр, Сеюнджу, Кабак — Чалханоглу (Мераш, 66), Туфан (Тюрюч, 83), Йокушлу, Языджи (Антальялы, 66), Караман (Унал, 73) — Йылмаз.

Латвия: Штейнбор — Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс — Тоберс, Эмшиш, Цыганик (Камеш, 46), Улдрикис (Кроллис, 73) — Савальниекс (Яунземс, 90), Федоров.

Предупреждения: Сеюнджу, Унал, Турич — Камеш, Эмшиш, Федоров

Норвегия, в свою очередь, пожаловала в гости к Черногории и добилась победы со счетом 1:0 благодаря точному удару Серлота в первой половине игры.

Черногория — Норвегия 0:1

Гол: Серлот, 35

Черногория: Миятович — Савич, Томашевич, Вуячич, Лагатор (Йовович, 63) — Косович (Иванович, 80), Марушич (Бечирай, 88), Шчекич, Хакшабанович (Больевич, 81) — Джурджевич (Исламович, 63), Йоветич.

Норвегия: Ярстейн — Мелинг, Грегерсен, Айер, Свенссон (Рюэрсон, 66) — Берг (Мидтше, 67), Торсбю, Эльюнусси (Страннберг, 90), Эдегор (Линнес, 81) — Холанд (Кинг, 80), Серлот.

Предупреждения: Серлот, Страндберг