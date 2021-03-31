ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Бельгии в рамках поединка группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года принимала Беларусь и добилась разгромной победы.

Бельгийская команда отправила в ворота соперника восемь безответных мячей — по четыре в каждом из таймов.

Обзор матча:

Бельгия — Беларусь 8:0

Голы: Батшуайи, 14, Ванакен, 17, 89, Троссард, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70

Бельгия: Миньоле -Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье - Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард — Батшуайи (Бентеке, 64).

Беларусь: Гутор — Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61) — Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш (Бахар, 87) — Лисакович (Климович, 75).