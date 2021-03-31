ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на чемпионат мира 2022 года.

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Армении одержала минимальную победу над Румынией (3:2).

Хозяева открыли счет в матче на 56-й минуте усилиями Сперцяна, однако затем румынские футболисты ответили оформленным дублем в исполнении Чикелдеу, забившего два гола за десять минут.

На 78-й минуте Пушкаш оставил румынов в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Таким подарком Армения и воспользовалась, забив два мяча в концовке встречи. Авторами голов стали Ароян и Барсегян.

Видео гола и обзор матча:

Армения - Румыния 3:2

Голы: Сперцян, 56, Ароян, 87, Барсегян, 89 — Чикелдеу, 62, 72

Армения: Юрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.

Румыния: Ницэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.

Предупреждения: Барсегян, Могош, Байрамян, Ароян, Пушкаш, Максим, Банку.

Удаление: Пушкаш, 78.