ЧМ-2022. Отбор

Завершился ряд поединков третьего тура отборочной кампании ЧМ-2022.

Состоялся ряд поединков третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. В группе I прошло сразу три матча.

В первой игре сборная Англии одержала минимальную победу над Польшей со счетом 2:1. Англичане первыми открыли счет, когда на 19-й минуте Кейн реализовал пенальти, а поляки смогли отыграться в середине второй половины матча — на 58-й минуте результативным ударом отметился Модер. Победу команде Гарета Саутгейта принес забитый мяч в исполнении Магуайра на 85-й минуте.

После трех игр Англия возглавляет турнирную таблицу группы I, имея в своем активе девять очков, а у Польши четыре балла и четвертая строчка.

Англия — Польша 2:1

Голы: Кейн, 19 (с пенальти), Магуайр, 85 — Модер, 85

Англия: Поуп, Стоунз, Чилуэлл, Уокер, Магуайр, Фоден (Джеймс, 86), Райс, Маунт, Филлипс, Стерлинг (Лингард, 90), Кейн (Кэлверт-Льюин, 89).

Польша: Щесны, Рыбус (Реца, 86), Гелик (Юзвяк, 54), Беднарек, Берешиньски, Модер, Крыховяк, Зелиньски (Гросицки, 86), Глик, Пионтек (Аугустыняк, 76), Швидерски (Милик, 46).

Предупреждения: Милик

Во второй игре Венгрия в гостях разгромила Андорру со счетом 4:1. В составе венгров голами отметились Фиола, Газдаг, Кляйнхайслер и Него, а у хозяев лишь Пухоль, реализовавший пенальти на последних минутах матча. В итоге у Венгрии семь очков и второе место в группе, а у Андорры ноль баллов и пятая строчка.

Андорра — Венгрия 1:4

Голы: Пухоль, 90+3 (с пенальти) — Фиола, 45+2, Газдаг, 51, Кляйнхайслер, 58, Него, 90

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Алаведра (Ребес, 77), Сан-Николас (Рубио, 62), Сервос, Валес, Гарсия, Вьейра (Пухоль, 77), Алаэс, Рикард (Санчес, 82), Мартинес (Мартинес, 62).

Венгрия: Дибус, Хандья, Салаи, Фиола, Ловренчич (Варга, 83), Кляйнхайслер (Него, 83), Кальмар (Газдаг, 29), Надь (Шигер, 61), Ланг, Николич (Варга, 61), Салаи.

Предупреждения: Сан-Николас, Алаведра, Валес, Пухоль — Надь, Хандья

В еще одной игре группы I Албания в выездном матче обыграла Сан-Марино, отправив в ворота хозяев два безответных мяча. Авторами голов стали Манай и Узуни. У албанцев шесть очков и третье место, а у Сан-Марино ноль, как и забитых мячей, при пропущенных десяти.

Сан-Марино — Албания 0:2

Голы: Манай, 63, Узуни, 85

Сан-Марино: Бенедеттини, Фаббри, Палацци (Чеккароли, 80), Симончини, Росси (Бролли, 55), Муларони, Баттистини (Д`Аддарио, 80), Голинуччи (Грандони, 64), Нанни, Томассини (Лунадеи, 55), Берарди.

Албания: Стракоша, Гимшити, Хюсай, Айети, Леняни (Митай, 88), Рамадани, Баре, Лячи (Узуни, 46), Весели, Манай (Цикалеши, 87), Броя (Роши, 46).

Предупреждения: Муларони, Симончини

Напоследок прошел еще матч в группе J, в котором Исландия не испытала проблем, обыграв Лихтенштейн со счетом 4:1. В составе исландцев забитые мячи себе в актив записали Сайварссон, Бьярнасон, Паульссон и Сигурйонссон, а у хозяев результативный удар на счету Фрика.

Лихтенштейн — Исландия 1:4

Голы: Фрик, 79 — Сайварссон, 12, Бьярнасон, 45+1, Паульссон, Сигурйонссон, 90+4 (с пенальти)

Лихтенштейн: Оспельт, Геппель, Хофер (Марксер, 78), Кауфманн, Вольфингер, Майер, Бюхель (Фроммельт, 69), Зеле (Вольфингер, 69), Фрик, Фрик (Оспельт, 84), Йылдыз (Брэндле, 46).

Исландия: Рунарссон, Херманнссон, Магнуссон, Сайварссон, Ингасон, Гудмундссон (Сигурдссон, 63), Гуннарссон (Сигурйонссон, 46), Траустасон (Йоуханнессон, 81), Паульссон, Гудьонсен (Фридьонссон, 63), Бьярнасон (Торстейнссон, 72).