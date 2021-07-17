ЧМ-2022. Отбор

Четвертый поединок украинцев пройдет первого сентября на стадионе Астана Арена.

Национальную сборную Украины предстоящей осенью ожидает четвертый поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, а соперником "желто-синих" станет команда Казахстана.

Как сообщает пресс-служба УАФ в Telegram, матч подопечных Андрея Шевченко против казахстанского коллектива состоится 1 сентября 2021 года в 17:00 по киевскому времени.

Местом проведения данного противостояния станет стадион Астана Арена, базирующийся в столице Казахстана, Нур-Султане.

Напомним, после трех туров сборная Украины занимает вторую строчку в группе D отбора на ЧМ-2022, имея в своем активе три очка. "Желто-синие" ранее сыграли вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

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