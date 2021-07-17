ЧМ-2022. Отбор
Четвертый поединок украинцев пройдет первого сентября на стадионе Астана Арена.
Игроки сборной Украины, Getty Images
17 июля 2021, 16:53
Национальную сборную Украины предстоящей осенью ожидает четвертый поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, а соперником "желто-синих" станет команда Казахстана.
Как сообщает пресс-служба УАФ в Telegram, матч подопечных Андрея Шевченко против казахстанского коллектива состоится 1 сентября 2021 года в 17:00 по киевскому времени.
Местом проведения данного противостояния станет стадион Астана Арена, базирующийся в столице Казахстана, Нур-Султане.
Напомним, после трех туров сборная Украины занимает вторую строчку в группе D отбора на ЧМ-2022, имея в своем активе три очка. "Желто-синие" ранее сыграли вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.