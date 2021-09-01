ЧМ-2022. Отбор

Football.ua представляет анонс поединка квалификации на ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины.

Первая встреча между этими командами закончилась сенсационным результатом 1:1. Украина не сумела победить у Казахстана в Киеве на НСК Олимпийском. Теперь же права на ошибку у подопечных Александра Петракова попросту нет.

Казахстан – Украина

Среда, 1 сентября, 17:00. Астана-Арена, Нур-Султан. Донатас Румшас (Литва) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Казалось бы, совсем недавно закончилось Евро-2020, а отбор на чемпионат мира не стартует, а продолжается. Национальная сборная Украины под руководством Андрея Шевченко уже успела стартовать в отборочном цикле на чемпионат мира в Катаре тремя поединками и все они закончились со счетом 1:1. И, если ничейный результат в выездном матче против фаворита группы – сборной Франции воспринимался как невероятное достижение, которое позволяет нашей команде даже помечтать о первой строчке в турнирной таблице. Следующие две игры против Финляндии и Казахстана стали настоящим разочарованием, и мысли о прямом выходе на ЧМ-2022 растаяли также быстро, как и возникли.

Вернемся к обстановке в нашей национальной сборной. В украинской сборной произошли колоссальные перемены. Достаточно неожиданно, но главный тренер Андрей Шевченко вместе со своим тренерским штабом покинул свой пост. Длительная эпопея с попытками назначить главным Сергея Реброва не закончилась ничем. С клубом Сергея Станиславовича договориться не удалось и в авральном порядке на пост исполняющего обязанности главного тренера был назначен Александр Петраков. Именно он будет возглавлять сборную Украины, как минимум, до чемпионата мира в Катаре.

Перед стартом сбора национальной команды случилась достаточно форсмажорная ситуация – все три вызванных в состав национальной сборной вратаря выбыли. Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили травмы, чуть позже стало известно и о положительном тесте на коронавирус у Андрея Лунина.

Александр Петраков попросил опытного голкипера Андрея Пятова повременить с его уходом из национальной сборной и помочь команде по крайней мере в ближайших матчах. Также были вызваны: Дмитрий Ризнык из Ворсклы и Денис Бойко из киевского Динамо.

Вратарь для Петракова: Ризнык, Пятов или Бойко?

Еще проблемы у нового главного тренера сборной образовались в передней линии. Форвард Днепра-1 Артем Довбик из-за повреждения был отправлен обратно в клуб, а на его место был вызван молодой форвард Шахтера Даниил Сикан. А уже на предматчевой пресс-конференции стало известно, что хавбек украинской сборной Игорь Харатин отбыл из расположения команды и уехал в Польшу для прохождения медосмотра в Легии и подписания контракта с этим клубом. Так что Харатин не помощник нашей команде в матче против Казахстана.

Выбирай настоящего Льва матча, голосуй за лучшего игрока сборной сегодня в матче Казахстан — Украина, который начнется в 17:00. "Лев Матчу" – инициатива от спонсора "Львівське", где каждый болельщик может высказать свое мнение и отдать свой голос.

История противостояний

Казахстан в матче против Украины наверняка будет играть по схеме 5-4-1 или же 5-3-2. В любом случае необходимо быть готовыми к тому, что у казахов будет три центральных защитника и как-то необходимо будет вскрывать эту плотность в обороне.

Андрей Шевченко на старте отборочного цикла также испробовал схему с тремя центральными защитниками в матче против Франции, а также в матче против Финляндии. На Евро такая формация также пользовалась популярностью у нашего тренерского штаба.

Александр Петраков сказал, что он не собирается что-то сильно видоизменять в игре украинской сборной лишь по той причине, что у него нет на это достаточного количества времени, но наверняка он откажется от игры в три центральных защитника, ибо делать это в матче против Казахстана нет особого смысла. Такая тактическая формация "отбирает" одного атакующего игрока в позиционном нападении.

Интересно будет посмотреть на то, как будет выглядеть украинская сборная и сумеет ли Александр Петраков найти место на поле лучшему игроку начала сезона в УПЛ Виталию Буяльскому, которого длительное время игнорировал Андрей Шевченко.

Положение команд в рейтинге ФИФА

Казахстан – 124

Украина – 25

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов:

"Всех приятно видеть и вернуться в нашу дружественную атмосферу. Петракова знаю давно еще по юношеским сборным. Положительные эмоции от работы с ним. Я думаю, что все у нас должно получиться. Нужно за короткий промежуток времени услышать, что он от нас будет требовать и все это перенести на футбольное поле. Есть видоизменения, будут видоизменения в любом случае, но сейчас во главе стоит результат".

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко:

"С Александром Петраковым мы познакомились, хотя общались и до этого. Требования мы знаем, в футболе они всегда те же — выходить и побеждать. Мы работаем для того, чтобы завтра выйти на поле и победить. У нас были теоретические занятия, было две тренировки. С каждым днем ​​мы понимаем друг друга все лучше".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Украина хочет поехать в Катар — однозначно. Я не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, но мы хотим. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки в борьбе за путевку в Катар. Искусственный газон? Повторю свои слова, тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно".

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua