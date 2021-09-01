ЧМ-2022. Отбор

Молодой форвард Даниил Сикан поделился ожиданиями от матча против национальной команды Казахстана.

Национальная команда Украины встретиться с Казахстаном в рамках матча четвертого тура отбора к ЧМ-2022.

Молодой форвард "сине-желтых" Даниил Сикан рассказал о подготовке к предстоящему поединку, признавшись, что не ожидал на вызов в ряды сборной Украины.

"Нового главного тренера знаю хорошо. Вчера прошла тренировка, уже готовимся к матчу против Казахстана. Настроение в команде хорошее. Главный тренер на тренировках всегда повышает тон, травит тебя и хочет зарядить, в целом все интересно. Тренер сказал мне, чтобы я в чужие ворота влетал с рогами.

Не рассчитывал на вызов в национальную сборную, ведь до этого играл только за молодежную команду. Для меня это стало неожиданностью. Всегда есть мандраж и переживания, это нормально.

Казахстан — хорошая команда, там играют бойцы, которые бьются до конца. Нам не будет просто. Они не будут уступать в единоборствах. За сборную еще не играл на таком поле, но вообще приходилось играть на синтетике. Нужно просто привыкнуть к нему и все, поле как поле", — сказал Сикан в комментарии УАФ.

Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что Александр Петраков не включил Степаненко и Зубкова в заявку на матч с Казахстаном.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.