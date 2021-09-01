ЧМ-2022. Отбор

Защитник Славии Тарас Качараба получил дебютный вызов в национальную команду.

Национальная команда Украины встретиться с Казахстаном в рамках матча четвертого тура отбора к ЧМ-2022.

Защитник пражской Славии Тарас Качараба, который получил дебютный вызов в сборную Украины, рассказал о подготовке национальной команды к матчу с Казахстаном.

"Чувствую себя хорошо, это радостное событие для меня и для всей моей семьи. Знаком с многими игроками по сборной, потому что раньше играли в клубах и друг против друга, и в одной команде. В процессе уже познакомлюсь со всеми футболистами. Если честно, то приглашение в сборную стало неожиданностью. Но я очень счастлив и будут стараться помочь команде. У каждого игрока-дебютанта есть определенное волнение, большая мотивация, зашкаливают эмоции.

Матч с Казахстаном будет сложным, потому что у нас все игроки привыкли играть на натуральном поле, а здесь будет искусственный газон. Нужно как можно быстрее привыкнуть к газону. Будет сложная игра, но все ребята хотят вернуть должок за результат в первом матче, мотивация будет зашкаливать. Надеемся, что сможем добыть позитивный результат", — рассказал Качараба в интервью УАФ.

Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что Александр Петраков не включил Степаненко и Зубкова в заявку на матч с Казахстаном.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.