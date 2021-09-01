ЧМ-2022. Отбор
Сергей Малый рассказал о подготовке своей команды к матчу отбора к ЧМ-2022 против сборной Украины.
Сергей Малый (слева). Фото Getty Images
01 сентября 2021, 13:17
Национальная команда Украины встретиться с Казахстаном в рамках матча четвертого тура отбора к ЧМ-2022.
Защитник национальной команды Казахстана Сергей Малый поделился ожиданиями от предстоящего матча против Украины, заявив, что казахи хотят обыграть "сине-желтых".
"Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.
В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда", — приводит слова защитника ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.