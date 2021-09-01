ЧМ-2022. Отбор

Сергей Малый рассказал о подготовке своей команды к матчу отбора к ЧМ-2022 против сборной Украины.

Национальная команда Украины встретиться с Казахстаном в рамках матча четвертого тура отбора к ЧМ-2022.

Защитник национальной команды Казахстана Сергей Малый поделился ожиданиями от предстоящего матча против Украины, заявив, что казахи хотят обыграть "сине-желтых".

"Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.

В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда", — приводит слова защитника ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.